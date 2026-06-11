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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:02

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

"Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, hangi kadrolarda alım olacak?" soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, 15 bin personel alımı için başvuru şartları ve kontenjan dağılımları belli oldu. Böylece Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı detayları ön plana çıkarak adayların planlamalarını şekillendirdi.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kamu sektöründe istihdam etmek isteyen adayların gündeminde, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yer alıyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ve çeşitli kadrolarda yapılacak alımlar için başvuru şartları ve kontenjan dağılımları belli oldu. Böylece Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı bilgileri, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak işlemlere yönelik süreç 2026 Haziran ayı ile ön plana çıktı.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Bakan Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için adaylar başvurularını 7 - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında, e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;

-Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,

-Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

h) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;

-Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Zabıt Katibi: 5.259 kişi

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

Mübaşir: 1.041 kişi

İcra Kâtibi: 900 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

Psikolog: 410 kişi

Teknisyen: 322 kişi

Büro Personeli: 316 kişi

Hemşire: 286 kişi

Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK DUYURDU!

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle adalet teşkilatının güçlendirileceğini ve aileye 15 bin yeni çalışma arkadaşının katılacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı | Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

"Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ADALET BAKANLIĞI

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