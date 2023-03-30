Bakan Bekir Bozdağ’dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

Bakan Bekir Bozdağ son dakika Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanını duyurdu. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alacak personel adayları başvuruları bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş dağılımı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Detaylar yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı? İşte, tüm merak edilenler…