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Haberler Yaşam Bakan Bekir Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:14

Bakan Bekir Bozdağ'dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

Bakan Bekir Bozdağ son dakika Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanını duyurdu. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alacak personel adayları başvuruları bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş dağılımı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Detaylar yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, başladı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Bakan Bekir Bozdağ’dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı için geri sayım başladı. Bakan Bekir Bozdağ'ın açıkladığı alıma dair detayların paylaşılması bekleniyor. Alımda mesleklere göre dağılım ve müracaat tarihlerinin açıklanacağını duyuran Bakan Bozdağ'ın açıklamaları takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş dağılımı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar…

Bakan Bekir Bozdağ’dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

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Bakan Bekir Bozdağ’dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Bekir Bozdağ’dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

Bakan Bekir Bozdağ’dan Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ilanı! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları, branş kadro dağılımı

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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