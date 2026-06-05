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ADALET BAKANLIĞI 900 İCRA KATİBİ ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.06.2026 22:18
ADALET BAKANLIĞI 900 İCRA KATİBİ ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı icra dairelerinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacak. KPSS taban puanı 70 olarak belirlenen personel alımı için adayların merkezi sınav puanı, uygulama testi ve sözlü mülakat aşamalarını başarıyla geçmesi gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?