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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:42
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için personel alımı başvuru süreci sürüyor. Resmi ilanda belirtilen 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvurular elektronik ortamda alınırken, şartlar ve başvuru adımları merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvuru koşulları ve detaylar...