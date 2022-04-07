1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan personel alımı başvuruları sonrası gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı için başvuruları onaylananlar boy ve kilo ölçümüne göre çağırılacaklar. Toplamda 12 bin 823 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum.