Adalet ile İlgili Sözler - Ünlü Düşünürlerin, Filozofların Doğruluk ve Adalet Sözleri

Hayatımızdaki en yüce değerlerden biri, şüphesiz adalettir. Adalet, toplumun düzenini ayakta tutan, insan ilişkilerini güven ve doğruluk üzerine inşa eden temel bir ilkedir. Büyük filozofların ve düşünürlerin adalet üzerine söylediği anlamlı sözler, bize hem yol gösterir hem de vicdanımızı besler. İşte ünlü düşünürlerden ve filozoflardan ilham veren adalet ve doğruluk sözleri…

Adalet, hayatın en sağlam temellerinden biridir. İnsan ilişkilerinde güveni, toplumlarda huzuru ve vicdanlarda dengeyi sağlayan en yüce değerdir. Bazen bir mahkeme kararında, bazen küçük bir davranışta, bazen de vicdanın sessiz sesinde kendini gösterir. Doğrulukla birleştiğinde adalet, insanı erdemin en yüce noktasına taşır. İşte ünlü düşünürlerin ve filozofların dile getirdiği, adaletin anlamını ve önemini en güçlü şekilde ifade eden sözler…

ADALET İLE İLGİLİ SÖZLER

Platon: "Adalet, her insana hak ettiğini vermektir."

Aristoteles: "Adalet, erdemlerin en büyüğüdür."

Hz. Mevlânâ: "Adalet, herkese hakkını vermektir; zulüm ise bir hakkı sahibinden almaktır."

Sokrates: "Adaletsizlik yapan, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."

EN ANLAMLI ADALET SÖZLERİ

Cicero: "Adalet, devleti ayakta tutan temel sütundur."

Konfüçyüs: "Adaletin olmadığı yerde büyük insanlar da yoktur."

Montesquieu: "Bir devlette adalet yoksa, orada hiçbir şeyin değeri yoktur."

Hz. Ali (r.a.): "Adalet, mülkün temelidir."

William Shakespeare: "Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir."

Victor Hugo: "Adaletin küçüğü olmaz; her adaletsizlik büyüktür."

DOĞRULUK SÖZLERİ

Goethe: "Adalet olmadan, gerçek özgürlük olmaz."

Tolstoy: "Adalet duygusu olmayan bir kalpte gerçek insanlık da yoktur."

Jean-Jacques Rousseau: "Adalet duygusu, insanın vicdanında doğuştan vardır."

Francis Bacon: "Adalet, insanın en yüce görevidir."

İmam Gazali: "Adaletin olmadığı yerde düzen de olmaz."

Hz. Ömer (r.a.): "Adalet, en büyük dosttur."