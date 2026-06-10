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ADANA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 19:01
ADANA DEPREM HABERİ: AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Adana'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili son bilgileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detayları ortaya koydu. Yaşanan sarsıntının ardından "Adana'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.