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karpuzunda hasat sevinci

Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü karpuzu, hasadın başlamasıyla sofralardaki yerini alıyor. Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasat ediliyor. Bu sene yaklaşık 100 bin dönüm arazide ekimi yapılan karpuzdan yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyor. Tarlada 2-2,5 liradan tüccarlara satılan , tüketiciye kilogramı yaklaşık 3,5 liradan satılıyor. Hasat edilen karpuz, kamyonlara yüklenerek çeşitli illere gönderiliyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.05.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 10:21
Adana karpuzunda hasat sevinci

Tarlalardan hasat edilmesinde sıkıntı görülmeyen karpuzlar, tarım işçilerinin çalışmasıyla toplanarak kamyonlara yüklenip çeşitli illere gönderiliyor.

Adana karpuzunda hasat sevinci

Bu sene yaklaşık 100 bin dönüm arazide ekimi yapılan karpuzdan yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyor.

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Adana karpuzunda hasat sevinci

Tarlada 2-2,5 liradan tüccarlara satılan , tüketiciye kilogramı yaklaşık 3,5 liradan satılıyor.

Adana karpuzunda hasat sevinci

"Olgunlaşmamış karpuz hasadını önlüyoruz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'nın bereketli topraklarında, 'da hasadının başladığını söyledi.

Adana karpuzunda hasat sevinci

Dünyada Çin'den sonra en büyük üreticisinin Türkiye olduğunu, 'nın da önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

Adana karpuzunda hasat sevinci

"Bu yıl havaların biraz sert, soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle nisanda değil bugünlerde hasadına başlandı. Biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak, 'ham karpuz timleri' aracılığıyla olgunlaşmamış karpuz hasadını önlüyoruz. Tadı, rengi, kokusu, aroması ve lezzetiyle karpuzu Türkiye'de herkes tarafından yenildiğinde anlaşılıyor. Mayıs-haziranda Türkiye'nin hiçbir yerinde Adana karpuzuna rakip yok. Hazirandan sonra diğer illerde karpuz hasat ediliyor. Şu anda bütün illerimiz Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla tüketebilir. Karpuzun kilosu tarlada şu anda 2-2,5 lira"

Adana karpuzunda hasat sevinci

Karpuzun ekim alanında düşüş

Doğan, önceki sene 120, geçen sene de 140 bin dönüm arazide ekimi yapıldığını ifade etti.

Bu sene kent genelinde ekim alanının düştüğünü aktaran Doğan, şunları kaydetti:

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