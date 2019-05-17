Adana karpuzunda hasat sevinci

"Bu yıl havaların biraz sert, soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle nisanda değil bugünlerde karpuz hasadına başlandı. Biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak, 'ham karpuz timleri' aracılığıyla olgunlaşmamış karpuz hasadını önlüyoruz. Tadı, rengi, kokusu, aroması ve lezzetiyle Adana karpuzu Türkiye'de herkes tarafından yenildiğinde anlaşılıyor. Mayıs-haziranda Türkiye'nin hiçbir yerinde Adana karpuzuna rakip yok. Hazirandan sonra diğer illerde karpuz hasat ediliyor. Şu anda bütün illerimiz Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla tüketebilir. Karpuzun kilosu tarlada şu anda 2-2,5 lira"