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Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:05

Adana'da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

Duyanların kanını donduran olay Adana'da meydana geldi. 18 yaşındaki genç, kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsın babasını çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Ekiplerin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Adana’da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

Olay, 31 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1141 Sokak'ta meydana geldi. T.Y., iddiaya göre, komşuları Mert Taşkömür'ün kız arkadaşı S.Ş.'ye (16) sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, sokakta da laf attı.

Adana’da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

Bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Taşkömür, T.Y.'nin babası Engin Yıldız'ı bacağından ve kasığından bıçakladı. Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

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Adana’da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

'KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM'

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin Yıldız ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana’da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mert Taşkömür'ü saklandığı eve yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Taşkömür, sorgusunda, "Karşı taraf bize saldırdı. Ben kimseyi bıçaklamadım" dedi.

Adana’da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Taşkömür, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.