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Adana'da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:05
Adana'da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!
Duyanların kanını donduran olay Adana'da meydana geldi. 18 yaşındaki genç, kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsın babasını çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Ekiplerin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.