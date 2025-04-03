Adana’da akılalmaz olay! Oğlunun mesajlaşma kavgasında baba feci şekilde can verdi!

'KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM'

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin Yıldız ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.