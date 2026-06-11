Haberler
Yaşam
Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:06
Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi
Adana'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili son bilgileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detayları ortaya koydu. Yaşanan sarsıntının ardından "Adana'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.