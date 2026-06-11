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Haberler Yaşam Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:06

Adana'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

Adana'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili son bilgileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin detayları ortaya koydu. Yaşanan sarsıntının ardından "Adana'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan Adana depremi, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından depremin nerede meydana geldiği ve kaç büyüklüğünde olduğu merak konusu oldu. Resmi kaynaklardan paylaşılan verilerle Adana'da meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair son bilgiler takip ediliyor.

Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD verilerine göre Adana'nın Feke ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.43'te kaydedilen depremin yerin 13.88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

ADANA DEPREM

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Feke (Adana)
Tarih:2026-06-10
Saat:18:43:13 TSİ
Enlem:37.81 N
Boylam:36.08417 E
Derinlik:13.88 km

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Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi
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Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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