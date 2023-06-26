Adana’da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Yürekleri yakan kaza, Adana'da saat 12.00 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçitte yaşandı. Murat Bozkurt'un kontrolünü yitirdiği 01 AAZ 013 plakalı motosiklet, Mehmet B. yönetimindeki 35 AH 1852 plakalı kamyonun altına girdi. Mehmet B. kamyonu durdurup, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ardından koşarak Murat Bozkurt'un yanına gitti. Yola savrulan ve yaralanan genci oturur pozisyona getirdi. 'Dayan ne olur' diye konuştu, Murat Bozkurt'un bilincini açık tutmak için uzun süre mücadele verdi. Kısa sürede kaza yerine giden sağlık ekibi Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 Ceyhan istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Meraklı vatandaşlar da ölümlü kazayı film izler gibi izledi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.