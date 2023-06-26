Haberler Yaşam Adana'da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 21:54

Adana'da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Adana'da motosikletli Murat Bozkurt kontrolünü kaybetti. Mehmet B. Yönetimindeki kamyonun altına girdi. Paniğe kapılan sürücü, kucakladığı talihsiz gencin bilincini açık tutmak için uzun süre mücadele verdi. Ancak çabası fayda etmedi…