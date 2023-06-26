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Haberler Yaşam Adana'da kahreden manzara: Kollarında can verdi!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 21:54

Adana'da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Adana'da motosikletli Murat Bozkurt kontrolünü kaybetti. Mehmet B. Yönetimindeki kamyonun altına girdi. Paniğe kapılan sürücü, kucakladığı talihsiz gencin bilincini açık tutmak için uzun süre mücadele verdi. Ancak çabası fayda etmedi…

DHA
Adana’da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Yürekleri yakan kaza, Adana'da saat 12.00 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçitte yaşandı.

Adana’da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Murat Bozkurt'un kontrolünü yitirdiği 01 AAZ 013 plakalı motosiklet, Mehmet B. yönetimindeki 35 AH 1852 plakalı kamyonun altına girdi.

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Adana’da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Mehmet B. kamyonu durdurup, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana’da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Ardından koşarak Murat Bozkurt'un yanına gitti.

Adana’da kahreden manzara: Kollarında can verdi!

Yola savrulan ve yaralanan genci oturur pozisyona getirdi.

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