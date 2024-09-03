Adana’da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Ali Kanalka, ağabeyinin oğlu İsa Kanalka tarafından silahla öldürüldü. İŞ YERİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI Olay, öğle saatlerinde Ceyhan'ın Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı'nda meydana geldi. Çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI Cinayete kurban giden Ali Kanalka'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Kanalka'nın, yeğeni İsa Kanalka tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ali Kanalka, olayda kullandığı suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.