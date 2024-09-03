Adana’da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

İŞ YERİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan'ın Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı'nda meydana geldi. Çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.