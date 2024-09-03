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Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:35

Adana'da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Ali Kanalka, yeğeni İsa Kanalka tarafından silahla öldürüldü.

Ziya RAMOĞLU
Adana’da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Ali Kanalka, ağabeyinin oğlu İsa Kanalka tarafından silahla öldürüldü.

Adana’da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

İŞ YERİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan'ın Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı'nda meydana geldi. Çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Adana’da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cinayete kurban giden Ali Kanalka'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Kanalka'nın, yeğeni İsa Kanalka tarafından vurulduğunu belirledi.

Adana’da kan donduran cinayet: Yeğen amcasını öldürdü!

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ali Kanalka, olayda kullandığı suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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