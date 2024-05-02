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Haberler Yaşam Adana'da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 23:11

Adana'da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi

Adana'da bir motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye TOMA, arazöz ve iş makineleri sevk edilirken, yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Alevlere müdahale etmek için hava desteği de istendi.

Ziya RAMOĞLU
Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi

Adana-Mersin karayolu üzerinde elektrikli bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi

Kısa süre de alevler fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tesisteki yangına çok sayıda itfaiye eri müdahale ediyor.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi

Görevliler, zarar görmeyen araçları yangından kurtarmaya çalışıyor.

Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi

TOMA MÜDAHALE EDİYOR

Olay, Tarsus yolu üzerinde bulunan bir motosiklet fabrikasında meydana geldi.

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