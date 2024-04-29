Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Gözaltına alınan sürücü Vedat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.