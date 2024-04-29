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Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
13:22
Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!
Adana'da Hatice Sabahi, hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde öldü. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ancak bugün yeniden gözaltına alınan otobüs şoförü Vedat K.'nin ifadesi ise hayrete düşürdü.