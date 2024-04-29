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Haberler Yaşam Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:22

Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

Adana'da Hatice Sabahi, hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde öldü. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ancak bugün yeniden gözaltına alınan otobüs şoförü Vedat K.'nin ifadesi ise hayrete düşürdü.

Ziya RAMOĞLU
Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

Türkiye'nin konuştuğu kaza, 24 Nisan'da Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

AÇIK OLAN KAPIDAN DÜŞTÜ… KAFASINI ASFALTA ÇARPTI

Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

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Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Gözaltına alınan sürücü Vedat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen 4 gün sonra Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Adana’da otobüsten düşen Hatice Sabahi öldü: Sürücünün savunması hayrete düşürdü!

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yaşamını yitiren Sabahi'nin cansız bedeni, hastanenin morgundan yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ali Hocalı Mezarlığı'na getirildi. Sabahi'nin cenaze törenine katılan eşi Cemil Sabahi (74) ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

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