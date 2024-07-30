Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
13:22
Adanalı 'Yılancı Osman'ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada
Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yapan ve sosyal medyada da oldukça ilgi gören "Yılancı Osman" lakaplı Osman Aslan'ı beslediği yılan ısırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, Aslan "Benim işim bu. Onları öperim, severim, geri bırakır ve dağa salarım. Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" ifadelerini kullandı.