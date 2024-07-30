Adanalı ’Yılancı Osman’ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

YILANLARLA ŞOV YAPIYOR

Osman Aslan'ın (62) yılan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca yılanlar tarafından ısırılan Aslan, halen yılanları bir an olsun bırakmıyor ve onları elleriyle süt içirerek besliyor. Ayrıca Osman Aslan, Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapıyor.