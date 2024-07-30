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Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:22

Adanalı 'Yılancı Osman'ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yapan ve sosyal medyada da oldukça ilgi gören "Yılancı Osman" lakaplı Osman Aslan'ı beslediği yılan ısırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, Aslan "Benim işim bu. Onları öperim, severim, geri bırakır ve dağa salarım. Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" ifadelerini kullandı.

İHA
Adanalı ’Yılancı Osman’ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

Adana'da otogarda çiğ köfte ve acılı ayran satarak geçimini sağlayan, koynunda beslediği yılanlarla şov yaparak sosyal medyada izlenme rekorları kıran 'Yılancı Osman'ı yılan ısırdı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medyada da milyonlarca kez izlenip beğenildi. İşte detaylar...

Adanalı ’Yılancı Osman’ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

YILANLARLA ŞOV YAPIYOR

Osman Aslan'ın (62) yılan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca yılanlar tarafından ısırılan Aslan, halen yılanları bir an olsun bırakmıyor ve onları elleriyle süt içirerek besliyor. Ayrıca Osman Aslan, Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapıyor.

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Adanalı ’Yılancı Osman’ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

'YILANCI OSMAN'I YILAN ISIRDI: O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Osman Aslan, geçtiğimiz gün Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yaparken elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken video sosyal medyada milyonlarca kez izlenip beğenildi.

Adanalı ’Yılancı Osman’ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

"BEN YILANLARLA YATIP KALKIYORUM"

Osman Aslan, kendisinin 'Yılancı Osman' olarak bilindiğini anlatarak, "Benim yılanlara karşı bir sevgi ve sempatim var. Yılanları çok seviyorum. Ben yılanlarla yatıyorum, kalkıyorum. Zerre kadar zarar görmedim.

Adanalı ’Yılancı Osman’ı beslediği yılan ısırdı! Az kalsın gözünden oluyordu: O anlar kamerada

Yılancılık çocukluğumdan beri bizim ailede var. Millet kahvede okey oynar veya masa kurar eğlenir. Ben arabama biner araziye gider yılan ararım.

Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı | Video

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