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Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
10:20
Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…
Adana'da 65 yaşındaki Hacer Başıbüyük, ekmek almak için dışarı çıktı. Ancak eve dönerken araba çarpan kadının sağ kolu ve burnu kırıldı, ayakları çatladı! Dehşeti yaşatan sürücü ise olay yerinden kaçtı! Başıbüyük, "Yüzüme bakıp gitti" diyerek ağladı