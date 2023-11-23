Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

"YÜZÜME BAKIP GİTTİ"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Başıbüyük, gazetecilere konuştu. Dehşet anlarını anlatan yaşlı kadın, sürücünün cezalandırılması için çağrıda bulunarak, "Bir gencin yardımıyla yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Genç yolun büyük bir kısmına kadar bana yardım etti, sonra yoluna devam etti.