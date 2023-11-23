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Haberler Yaşam Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:20

Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

Adana'da 65 yaşındaki Hacer Başıbüyük, ekmek almak için dışarı çıktı. Ancak eve dönerken araba çarpan kadının sağ kolu ve burnu kırıldı, ayakları çatladı! Dehşeti yaşatan sürücü ise olay yerinden kaçtı! Başıbüyük, "Yüzüme bakıp gitti" diyerek ağladı

İHA
Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

Korkunç kaza 20 Kasım'da Adana'nın Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, fırından ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 5 çocuk, 8 torun sahibi Hacer Başıbüyük'e (65) çarptı.

Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

ÖNCE ÇARPTI SONRA KAÇTI

Yaşlı kadının yere düşerek sürüklendiği kazanın ardından sürücü kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi.

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Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

Yaşlı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolu ve burnunun kırıldığı, ayaklarında ise çatlaklar meydana geldiği belirlenen yaşlı kadın, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

Polis ekipleri ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’ya yaşlı kadına kabusu yaşattı! Önce çarptı sonra kaçtı: Vücudumun sağ tarafı…

"YÜZÜME BAKIP GİTTİ"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Başıbüyük, gazetecilere konuştu. Dehşet anlarını anlatan yaşlı kadın, sürücünün cezalandırılması için çağrıda bulunarak, "Bir gencin yardımıyla yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Genç yolun büyük bir kısmına kadar bana yardım etti, sonra yoluna devam etti.

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