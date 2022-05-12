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Haberler Yaşam Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:08

Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

MEB aday öğretmenlik yönetmeliği yayınladı. Buna göre; Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmelikle birçok farklı konuda değişiklik kararı verildi. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karar sonrası 2022 Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri merak konusu haline geldi. Yönetmelikle beraber; öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak. Peki, Aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti? İşte maddeleri ve detaylar...

Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

Aday öğretmenlik yönetmeliği bugünün Resmi Gazetesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Öğretmenlik meslek kanunu baz alınarak yapılan düzenlemelere binlerce adayın şimdilerde gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise gözler Aday öğretmenlik yönetmeliği maddelerine ve detaylara çevrildi. İşte resmi gazete üzerinden duyurulan Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri ve detaylar...

Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

ADAY ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ MADDELERİ:

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete yayımlandı.

Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oldu. 60 yıllık özlem öğretmenlere özgü bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir ilk olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler neticesinde nihayetlendirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Aday öğretmenlik 2 yıldan fazla olmayacak

Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.

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Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

Yetiştirme Programı, eğitim kurulu kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilecek.

Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak.

Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı'na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık değerlendirme komisyonunca aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama görevlerini yapıp yapmadığına ilişkin yapılan değerlendirmede görevleri yerine getirmediği tespit edilenlerin görevine son verilecek ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

Öğretmenlikte kariyer basamakları olacak

Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Yazılı sınavdan muafiyet

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

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