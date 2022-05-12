Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

MEB aday öğretmenlik yönetmeliği yayınladı. Buna göre; Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmelikle birçok farklı konuda değişiklik kararı verildi. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan karar sonrası 2022 Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri merak konusu haline geldi. Yönetmelikle beraber; öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak. Peki, Aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti? İşte maddeleri ve detaylar...