Aday öğretmenlik yönetmeliği maddeleri: 12 Mayıs 2022 MEB aday öğretmenlik yönetmeliği ile neler değişti?

ADAY ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ MADDELERİ:

Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete yayımlandı.

Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oldu. 60 yıllık özlem öğretmenlere özgü bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir ilk olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler neticesinde nihayetlendirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Aday öğretmenlik 2 yıldan fazla olmayacak

Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.