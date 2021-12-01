Adaylık Kaldırma Sınavı kaldırıldı mı? AKS kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILDI MI?

Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılmasıyla ilgili Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." Açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADAYLIK KALDIRMA SINAVI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız. Sözleşmeli öğretmenler kadrolular ile aynı şartlara sahip olacaklar.

Orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Orta öğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı buradan bir kez daha yapıyorum. Birkaç tane var, onları da tebrik ediyorum.