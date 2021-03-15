Adım adım HES kodu nasıl ve nereden alınır? SMS, E-Devlet ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma ekranı

Hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesini sağlayan ve toplum sağlığını koruma altına alan HES kodu, hayatımızın önemli bir parçası durumunda. Kafe ve restoranlara, AVM'lere, kamu kurumlarına, toplu taşıma araçlarına giriş için HES kodu almak gerekiyor. Bu nedenle, HES kodu nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. HES kodu alma işlemi SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile gerçekleştirilebiliyor. Bu üç farklı yöntemle HES kodu alma işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şu şekilde;