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Adıyaman bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
15:50
Adıyaman bayram namazı saati için araştırmalar başladı. Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için kurbanlar kesilecek, bayramlaşmalar gerçekleştirilecek. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin ardından "Adıyaman bayram namazı saat kaçta?" sorusu yanıt arıyor. Bu son bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 4 gün boyunca Hz. İbrahim'den beri süre gelen kurban ibadeti yerine getirilecek. Peki, Diyanet ile Adıyaman bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, yanıtı…