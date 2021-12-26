Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 13:18

AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

Kasım ayında başvuruları alınan AFAD personel alımı sonuçları için bekleyişe geçildi. Bilindiği üzere kurum tarafından 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli olmak üzere istihdam sağlanacağı bildirilmişti. Vatandaşlar şimdilerde "AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla beraber sonuçların yazılı bir duyuru ile erişime açılması bekleniyor. Peki, AFAD personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

AFAD personel alım sonuçları için geri sayım başladı. Toplamda 1749 kişilik personel istihdamının sağlanacağı geçtiğimiz aylarda ilgili kurum tarafından duyurulmuş başvurular ise Kasım ayında tamamlanmıştı. Öte yandan adaylar son dönemde "AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili net bir tarih açıklaması bulunmazken başvurulara ilişkin değerlendirmelerin kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. İşte AFAD personel alım sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı...

AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımında başvuru süreci tamamlandı. AFAD personel alımı başvuru sonuçları ise henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. AFAD 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1749 personel alımı gerçekleştirecek.

AFAD personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirmelerin tamamlanması ardından yazılı duyuru yayınlanacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SON DAKİKA