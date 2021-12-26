AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımında başvuru süreci tamamlandı. AFAD personel alımı başvuru sonuçları ise henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. AFAD 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1749 personel alımı gerçekleştirecek.



AFAD personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirmelerin tamamlanması ardından yazılı duyuru yayınlanacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.