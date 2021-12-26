AFAD 1749 personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AFAD personel işçi alımı sonuçları sorgulama/öğrenme ekranı!

Kasım ayında başvuruları alınan AFAD personel alımı sonuçları için bekleyişe geçildi. Bilindiği üzere kurum tarafından 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli olmak üzere istihdam sağlanacağı bildirilmişti. Vatandaşlar şimdilerde "AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla beraber sonuçların yazılı bir duyuru ile erişime açılması bekleniyor. Peki, AFAD personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...