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Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:02

AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları (iban) ne?

AFAD deprem bağışı için hesap numaraları ve SMS bilgisi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de etkili olan deprem sonrası göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''SMS ile AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları (iban) ne?'' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD deprem bağışı SMS numarası ve konu ile ilgili tüm detaylar.

AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları iban ne?

AFAD deprem yardımı bağışı SMS ve iban numaraları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgedeki çalışmalara destek olmak isteyen vatandaşlar, "SMS ile AFAD deprem bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları (iban) ne?" sorularına yanıt arıyor. AFAD, deprem bağışları için SMS numarası ve hesap bilgilerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. İşte, detaylar.

AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları iban ne?

SMS İLE AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

AFAD resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın iş birliğinde devam etmektedir.

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AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları iban ne?

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları iban ne?

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları iban ne?

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

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