Haberler Yaşam AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları (iban) ne?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:02

AFAD DEPREM BAĞIŞI SMS NUMARASI - IBAN BİLGİLERİ | AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları (iban) ne?

AFAD deprem bağışı için hesap numaraları ve SMS bilgisi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası araştırılmaya başlandı. Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de etkili olan deprem sonrası göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''SMS ile AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, hesap numaraları (iban) ne?'' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD deprem bağışı SMS numarası ve konu ile ilgili tüm detaylar.