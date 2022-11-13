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Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!
Giriş Tarihi: 13.11.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
16:09
Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın adına okul yapılmasıyla ilgili vasiyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış" ifadelerini kullandı...