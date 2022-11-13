Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

"ÖRNEK OLABİLECEK BİR VASİYET BIRAKMIŞ"

Şehit Özalkan'ın vasiyetinde bu bölgeye bir okul yapılmasını vasiyet ettiğini anımsatan Bakan Soylu, "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış.