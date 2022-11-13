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Haberler Yaşam Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!
Giriş Tarihi: 13.11.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 16:09

Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın adına okul yapılmasıyla ilgili vasiyetinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış" ifadelerini kullandı...

MEVLÜT AKÇA
Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak 2018'de Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın, şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer'deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını ve okula da isminin verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriye'nin Halep kentindeki Çobanbey kasabasına şehidin isminin verildiği bir okul yapıldı.

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Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

Okulun açılışını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Şehidimiz Musa Özalkan'ın hepimize emanet olan vasiyetini gerçekleştirmek için Suriye Çobanbey'deyiz.

Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Musa Özalkan Anaokulu ve İlkokulu'nda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrin şehidi Musa Özalkan’ın vasiyete gerçek oldu: Dünyaya örnek olabilecek bir vasiyet bırakmış!

"ÖRNEK OLABİLECEK BİR VASİYET BIRAKMIŞ"
Şehit Özalkan'ın vasiyetinde bu bölgeye bir okul yapılmasını vasiyet ettiğini anımsatan Bakan Soylu, "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış.

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