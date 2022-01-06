SON DAKİKA: AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

Asgari ücrete yapılan zam miktarıyla beraber gündeme gelen bir konu da AGİ tablosu oldu. Asgari ücretin vergiden ayrıştırılmasıyla bu durum milyonların aklında soru işaretlerine neden olmuştu. "Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak?" soruları da bu doğrultuda yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmazken bazıları Asgari geçim İndirimi'nin 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için devam edeceğini düşünüyor. Peki, AGİ kalktı mı, kimlere verilecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…