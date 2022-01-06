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Haberler Yaşam SON DAKİKA: AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:27

SON DAKİKA: AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

Asgari ücrete yapılan zam miktarıyla beraber gündeme gelen bir konu da AGİ tablosu oldu. Asgari ücretin vergiden ayrıştırılmasıyla bu durum milyonların aklında soru işaretlerine neden olmuştu. "Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak?" soruları da bu doğrultuda yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmazken bazıları Asgari geçim İndirimi'nin 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için devam edeceğini düşünüyor. Peki, AGİ kalktı mı, kimlere verilecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ tablosu da gündemdeki yerini aldı. Asgari Geçim İndirimi, her sene zamlanır ve kişinin medeni durumuna, bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre de artış gösterirdi. Ancak bu seneki tarihi zamla beraber ücretlerdeki vergi kesintileri de kaldırıldı. Hal böyle olunca "AGİ kalktı mı, kimlere verilecek?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 2022 AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

AGİ ÖDEMELERİ KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştiriliyordu. 2022 yılında ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

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AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? 4500, 5000, 6000 ve üstü maaş alanlar için AGİ var mı?

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

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