4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu! Özel sektörde AGİ kalktı mı?

Asgari ücret tutarına yapılan rekor artışla birlikte bilindiği gibi vergilerin kaldırıldığı da duyurulmuştu. Dolayısıyla gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına gelen AGİ tutarı da asgariyle çalışan vatandaşlar için kaldırılmış oldu. Ancak özel sektörde 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için durum biraz daha farklı. AGİ hesaplama tablosu ise tam bu noktada gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Peki, 4500, 5000, 6000 TL maaş alana AGİ var mı, asgari ücret üstü maaş alanlara Asgari geçim indirimi olacak mı? İşte detaylar...