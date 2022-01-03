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Haberler Yaşam 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu! Özel sektörde AGİ kalktı mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 14:43

4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu! Özel sektörde AGİ kalktı mı?

Asgari ücret tutarına yapılan rekor artışla birlikte bilindiği gibi vergilerin kaldırıldığı da duyurulmuştu. Dolayısıyla gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına gelen AGİ tutarı da asgariyle çalışan vatandaşlar için kaldırılmış oldu. Ancak özel sektörde 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için durum biraz daha farklı. AGİ hesaplama tablosu ise tam bu noktada gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Peki, 4500, 5000, 6000 TL maaş alana AGİ var mı, asgari ücret üstü maaş alanlara Asgari geçim indirimi olacak mı? İşte detaylar...

AGİ kalktı mı? Özel sektörde 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu!

4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alan özel sektör çalışanlarına AGİ ödemesi olup olmayacağı konusu bir süredir binlerce vatandaşın aklında soru işaretlerine neden oluyor. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, asgari ücretli çalışana bu ücret verilmeyecekti. Bu kapsamda ise vatandaşlar asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için AGİ tablosu araştırmasına çıktı. İşte 4500, 5000, 6000 TL maaş alana 2022 AGİ tablosu ve detayları...

AGİ kalktı mı? Özel sektörde 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu!

AGİ ÖDEMELERİ KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştiriliyordu. 2022 yılında ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

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AGİ kalktı mı? Özel sektörde 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu!

Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

AGİ kalktı mı? Özel sektörde 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu!

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

AGİ kalktı mı? Özel sektörde 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu belli oldu!

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

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