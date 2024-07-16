Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
4+0
|4
4
|207.313 (2023)
397.132 (2022)
|395,69010
349,59488
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|329.242 (2023)
317.401 (2022)
|366,39026
365,04145
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|342.810 (2023)
355.337 (2022)
|363,81760
357,21651
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
5+0
|7
5
|375.290 (2023)
365.678 (2022)
|358,01817
355,25433
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|416.843 (2023)
430.031 (2022)
|351,19452
344,09699
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|441.687 (2023)
456.444 (2022)
|347,45490
339,94586
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|444.141 (2023)
438.999 (2022)
|347,09125
342,66494
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|444.212 (2023)
501.565 (2022)
|347,07969
333,39809
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|450.418 (2023)
488.610 (2022)
|346,19232
335,22382
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|451.290 (2023)
472.927 (2022)
|346,06732
337,49870
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|25+1+0+1+0
24+1
|27
25
|466.589 (2023)
504.392 (2022)
|343,89321
333,00416
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|467.635 (2023)
510.987 (2022)
|343,74200
332,10007
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|473.681 (2023)
495.465 (2022)
|342,89666
334,25017
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|493.823 (2023)
497.719 (2022)
|340,17698
333,93678
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ankara)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|495.464 (2023)
519.522 (2022)
|339,96448
330,92380
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|12
12
|504.388 (2023)
548.152 (2022)
|338,78036
327,13562
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|505.395 (2023)
508.042 (2022)
|338,63956
332,49119
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|521.286 (2023)
522.543 (2022)
|336,57779
330,50829
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|521.493 (2023)
535.639 (2022)
|336,55119
328,74770
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|523.343 (2023)
536.852 (2022)
|336,32038
328,59078
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|525.471 (2023)
520.551 (2022)
|336,04521
330,78028
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|526.953 (2023)
532.481 (2022)
|335,86098
329,16846
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+1
3+0
|5
3
|529.064 (2023)
496.346 (2022)
|335,58991
334,12974
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|530.787 (2023)
519.450 (2022)
|335,37860
330,93317
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|533.989 (2023)
534.804 (2022)
|334,99235
328,85868
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|9
8
|534.587 (2023)
537.837 (2022)
|334,91891
328,46607
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|538.694 (2023)
553.451 (2022)
|334,42817
326,44936
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|547.738 (2023)
585.345 (2022)
|333,32190
322,50019
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|548.039 (2023)
556.950 (2022)
|333,28450
326,00472
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|556.893 (2023)
599.272 (2022)
|332,20819
320,82224
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+16
65+2
|85
67
|558.349 (2023)
520.932 (2022)
|332,02699
330,72511
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|561.074 (2023)
579.080 (2022)
|331,69742
323,25083
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|568.745 (2023)
627.498 (2022)
|330,79566
317,57347
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|10
12
|573.958 (2023)
587.591 (2022)
|330,17892
322,23139
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|579.257 (2023)
597.218 (2022)
|329,54671
321,06433
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|585.451 (2023)
603.943 (2022)
|328,82896
320,27635
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|8
9
|589.156 (2023)
624.382 (2022)
|328,41020
317,92141
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|592.020 (2023)
614.572 (2022)
|328,07438
319,05120
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|595.858 (2023)
657.632 (2022)
|327,62836
314,26905
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|89
88
|597.309 (2023)
602.658 (2022)
|327,46848
320,42615
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|601.889 (2023)
632.757 (2022)
|326,92952
316,99700
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|606.002 (2023)
— (2022)
|326,46926
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|608.243 (2023)
591.132 (2022)
|326,21194
321,79483
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|610.964 (2023)
597.416 (2022)
|325,90894
321,03977
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|630.545 (2023)
634.350 (2022)
|323,75552
316,81906
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|641.290 (2023)
710.860 (2022)
|322,60921
308,64401
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|643.221 (2023)
677.357 (2022)
|322,39963
312,13369
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12
|11
12
|644.043 (2023)
619.434 (2022)
|322,31483
318,49252
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11
|11
11
|650.229 (2023)
714.006 (2022)
|321,65987
308,32292
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|653.364 (2023)
647.147 (2022)
|321,31780
315,40350
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|653.485 (2023)
629.858 (2022)
|321,30527
317,30956
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
11+0
|12
11
|653.894 (2023)
605.646 (2022)
|321,26500
320,07857
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|20+1+0+1+5
40+1
|27
41
|655.391 (2023)
612.612 (2022)
|321,10910
319,27634
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|655.518 (2023)
657.947 (2022)
|321,09590
314,23516
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|656.026 (2023)
647.417 (2022)
|321,04344
315,37064
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|658.653 (2023)
661.772 (2022)
|320,77226
313,81716
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|661.193 (2023)
663.620 (2022)
|320,51263
313,62325
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6+0
|5
6
|662.836 (2023)
709.272 (2022)
|320,34229
308,81118
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|663.286 (2023)
665.565 (2022)
|320,29465
313,41719
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|7
6
|665.585 (2023)
761.377 (2022)
|320,05647
303,69994
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|668.012 (2023)
663.395 (2022)
|319,80534
313,64557
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|669.199 (2023)
709.693 (2022)
|319,69095
308,76863
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|669.676 (2023)
713.554 (2022)
|319,63955
308,36911
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|671.298 (2023)
678.780 (2022)
|319,46516
311,98513
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|11
9
|674.953 (2023)
673.719 (2022)
|319,08478
312,52131
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|10
9
|677.684 (2023)
670.860 (2022)
|318,80789
312,83234
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+1
4+0
|5
4
|682.998 (2023)
625.795 (2022)
|318,26466
317,76127
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|685.581 (2023)
667.116 (2022)
|318,00214
313,24805
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6
|5
6
|688.052 (2023)
762.154 (2022)
|317,76143
303,62433
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|688.594 (2023)
669.162 (2022)
|317,70616
313,02304
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|688.792 (2023)
685.522 (2022)
|317,69014
311,27344
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|693.121 (2023)
668.544 (2022)
|317,24477
313,08950
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|58
57
|697.481 (2023)
682.338 (2022)
|316,81006
311,60795
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|699.942 (2023)
685.022 (2022)
|316,56685
311,32191
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
—
|8
—
|700.997 (2023)
— (2022)
|316,46179
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|708.488 (2023)
692.031 (2022)
|315,72404
310,58796
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|717.645 (2023)
720.425 (2022)
|314,85174
307,68513
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|720.831 (2023)
693.232 (2022)
|314,54476
310,45875
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|13
12
|725.746 (2023)
670.515 (2022)
|314,06840
312,86804
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|730.962 (2023)
755.683 (2022)
|313,56774
304,23599
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|739.904 (2023)
741.569 (2022)
|312,71113
305,59021
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8
|9
8
|740.582 (2023)
771.012 (2022)
|312,64792
302,78389
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|743.921 (2023)
730.667 (2022)
|312,32188
306,66314
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
—
|8
—
|756.461 (2023)
— (2022)
|311,13229
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|48+0+0+0+0
43+0
|48
43
|770.510 (2023)
832.017 (2022)
|309,82654
297,12768
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|779.977 (2023)
790.909 (2022)
|308,95503
300,90841
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|782.266 (2023)
776.852 (2022)
|308,74321
302,22555
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|784.069 (2023)
741.576 (2022)
|308,58720
305,58986
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+0+0+0
10+0
|8
10
|962.755 (2023)
1.266.040 (2022)
|293,49357
264,56488
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|994.863 (2023)
1.312.359 (2022)
|291,02038
261,65601
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.011.054 (2023)
985.492 (2022)
|289,78130
284,31090
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
42+0
|42
42
|1.058.892 (2023)
1.174.231 (2022)
|286,18649
270,60491
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|1.076.093 (2023)
1.265.912 (2022)
|284,91697
264,57264
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.079.514 (2023)
1.084.629 (2022)
|284,66485
276,87958
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|28+0+0+0+0
30+0
|28
30
|1.110.622 (2023)
1.014.632 (2022)
|282,40826
282,06328
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|6+0+0+0+0
6+0
|6
6
|1.118.868 (2023)
1.288.280 (2022)
|281,80934
263,15434
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|41+0+0+0+0
55+0
|41
55
|1.151.352 (2023)
1.108.808 (2022)
|279,51760
275,13784
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|1.153.824 (2023)
921.453 (2022)
|279,34080
289,45718
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|14+0+0+0+0
20+0
|14
20
|1.173.470 (2023)
1.532.467 (2022)
|277,97579
248,92341
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|8+0+0+0+0
10+0
|8
10
|1.196.340 (2023)
1.281.341 (2022)
|276,37797
263,59161
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)
|TYT
|34+0+0+0+0
30+0
|34
30
|1.241.282 (2023)
1.395.456 (2022)
|273,29532
256,64823
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
43+0
|47
43
|1.262.235 (2023)
1.350.770 (2022)
|271,88969
259,31358
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|1.289.355 (2023)
1.500.941 (2022)
|270,08981
250,64695
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|1.316.507 (2023)
1.288.576 (2022)
|268,31627
263,13404
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
35+0
|42
35
|1.318.073 (2023)
1.178.640 (2022)
|268,20890
270,30036
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
42+0
|50
42
|1.449.883 (2023)
1.375.506 (2022)
|259,84678
257,82697
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.460.270 (2023)
1.650.193 (2022)
|259,21147
242,77685
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
34+0
|30
34
|1.487.584 (2023)
1.662.744 (2022)
|257,53767
242,14512
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0+0+0+0
31+0
|31
31
|1.490.981 (2023)
1.483.794 (2022)
|257,33399
251,59450
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|13+0+0+0+0
15+0
|13
15
|1.491.759 (2023)
2.449.248 (2022)
|257,28724
208,34641
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|69+0+0+0+0
63
|69
63
|1.527.043 (2023)
1.519.620 (2022)
|255,15370
249,62380
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|1.553.607 (2023)
1.481.036 (2022)
|253,58289
251,75119
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
55+0
|59
55
|1.563.450 (2023)
1.298.323 (2022)
|253,00337
262,52608
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
42+0
|38
42
|1.570.950 (2023)
1.454.166 (2022)
|252,55972
253,26339
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.621.078 (2023)
1.250.821 (2022)
|249,61800
265,54325
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.632.798 (2023)
1.081.076 (2022)
|248,93842
277,13428
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
38+0
|47
38
|1.644.000 (2023)
1.604.524 (2022)
|248,28646
245,11945
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
42+0
|42
42
|1.772.381 (2023)
1.960.845 (2022)
|241,03237
228,27211
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
67+0
|68
67
|1.796.360 (2023)
1.948.628 (2022)
|239,72354
228,79479
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
—
|34
—
|1.835.683 (2023)
— (2022)
|237,58650
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
30+0
|34
30
|1.843.659 (2023)
2.317.487 (2022)
|237,15419
213,65382
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|6+0+0+0+0
5+0
|6
5
|1.860.267 (2023)
1.748.800 (2022)
|236,25759
237,91827
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0+0+0+0
20+0
|21
20
|1.874.102 (2023)
2.181.214 (2022)
|235,51441
219,14100
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|73+0+0+0+0
67+0
|73
67
|1.877.519 (2023)
1.813.921 (2022)
|235,33372
234,83761
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
63+0
|68
63
|1.884.830 (2023)
2.244.103 (2022)
|234,94201
216,58894
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|61+0+0+0+0
53+0
|61
53
|1.916.704 (2023)
1.752.075 (2022)
|233,24424
237,75745
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
17+0
|17
17
|1.921.463 (2023)
1.367.599 (2022)
|232,99342
258,30151
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
—
|25
—
|1.931.021 (2023)
— (2022)
|232,48593
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
34+0
|42
34
|1.939.085 (2023)
1.794.250 (2022)
|232,06143
235,75233
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
41
|50
41
|1.940.378 (2023)
1.750.599 (2022)
|231,99219
237,83123
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
55+0
|64
55
|1.950.875 (2023)
1.562.343 (2022)
|231,44232
247,31852
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
30+0
|34
30
|2.008.384 (2023)
1.900.504 (2022)
|228,43077
230,90260
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|2.009.215 (2023)
1.992.496 (2022)
|228,38788
226,91987
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
2+0
|2
2
|2.017.635 (2023)
1.531.861 (2022)
|227,95515
248,95769
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0+0+0+0
21+0
|21
21
|2.023.323 (2023)
2.233.720 (2022)
|227,66496
217,01089
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|63+0+0+0+0
55+0
|63
55
|2.047.085 (2023)
1.645.991 (2022)
|226,43766
242,98838
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
60+0
|64
60
|2.079.258 (2023)
1.949.159 (2022)
|224,78750
228,77321
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
68
|67
68
|2.108.552 (2023)
2.191.687 (2022)
|223,30412
218,71647
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|21+0+0+0+0
15+0
|21
15
|2.110.926 (2023)
2.389.370 (2022)
|223,18834
210,78975
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
61+0
|64
61
|2.128.179 (2023)
2.189.383 (2022)
|222,32254
218,80735
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|4+0+0+0+0
9+0
|4
9
|2.130.836 (2023)
2.103.779 (2022)
|222,18841
222,27434
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|2.205.315 (2023)
1.143.552 (2022)
|218,47687
272,71331
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
42+0
|47
42
|2.223.501 (2023)
2.316.439 (2022)
|217,58898
213,69642
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|20+0+0+0+0
13+0
|20
13
|2.224.748 (2023)
1.900.537 (2022)
|217,52601
230,90103
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
34
|30
34
|2.270.943 (2023)
2.291.835 (2022)
|215,25244
214,67595
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|11+0+0+0+0
10+0
|11
9
|2.301.984 (2023)
Dolmadı (2022)
|213,74066
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|26+0+0+0+0
20+0
|26
20
|2.314.559 (2023)
2.849.232 (2022)
|213,12172
185,59572
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|4+0+0+0+0
3+0
|4
3
|2.347.187 (2023)
1.720.351 (2022)
|211,50839
239,27942
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
51+0
|46
47
|2.354.386 (2023)
Dolmadı (2022)
|211,15489
Dolmadı
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|9+0+0+0+0
—
|9
—
|2.358.455 (2023)
— (2022)
|210,94880
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
—
|10
—
|2.390.979 (2023)
— (2022)
|209,36268
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|8+0+0+0+0
8+0
|8
8
|2.419.347 (2023)
2.459.619 (2022)
|207,96561
207,92247
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
7
|2.620.986 (2023)
Dolmadı (2022)
|197,58629
Dolmadı
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|2.630.670 (2023)
1.448.091 (2022)
|197,04445
253,61161
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|31+0+0+0+0
34+0
|31
20
|2.660.239 (2023)
Dolmadı (2022)
|195,33775
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
—
|51
—
|2.669.714 (2023)
— (2022)
|194,77598
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
9
|2.671.340 (2023)
Dolmadı (2022)
|194,67665
Dolmadı
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
1+0
|5
1
|2.675.519 (2023)
1.899.090 (2022)
|194,41859
230,96670
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
15+0
|17
3
|2.814.616 (2023)
Dolmadı (2022)
|183,79606
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|11+0+0+0+0
10+0
|11
6
|2.815.527 (2023)
Dolmadı (2022)
|183,69651
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|75+0+0+0+0
—
|68
—
|2.889.183 (2023)
— (2022)
|166,09902
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
—
|41
—
|2.890.472 (2023)
— (2022)
|164,76472
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)
|TYT
|63+0+0+0+0
56+0
|61
56
|2.894.818 (2023)
1.531.173 (2022)
|152,67536
248,99437