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Haberler Yaşam Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:21

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başladı. Bu süreçte tercih yapacak olan adaylar Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Bölümlerin ve okulların puanlarına göre kariyer hedeflerini belirlemeye hazırlanan adaylar için son 4 yılın taban puanları önem teşkil ediyor. İşte 2024 Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları ve başarı sıralaması, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Okulların son 4 yılda ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne alım yaptığı öğrencilerin puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte YÖK Atlas ile 2024 ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
4+0		 4
4		 207.313 (2023)
397.132 (2022)		 395,69010
349,59488
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 329.242 (2023)
317.401 (2022)		 366,39026
365,04145
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 342.810 (2023)
355.337 (2022)		 363,81760
357,21651
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
5+0		 7
5		 375.290 (2023)
365.678 (2022)		 358,01817
355,25433
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 416.843 (2023)
430.031 (2022)		 351,19452
344,09699
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 441.687 (2023)
456.444 (2022)		 347,45490
339,94586
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 444.141 (2023)
438.999 (2022)		 347,09125
342,66494
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 444.212 (2023)
501.565 (2022)		 347,07969
333,39809
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 450.418 (2023)
488.610 (2022)		 346,19232
335,22382
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 451.290 (2023)
472.927 (2022)		 346,06732
337,49870
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 25+1+0+1+0
24+1		 27
25		 466.589 (2023)
504.392 (2022)		 343,89321
333,00416
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 467.635 (2023)
510.987 (2022)		 343,74200
332,10007
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 473.681 (2023)
495.465 (2022)		 342,89666
334,25017
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 493.823 (2023)
497.719 (2022)		 340,17698
333,93678
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ankara)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 495.464 (2023)
519.522 (2022)		 339,96448
330,92380
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 12
12		 504.388 (2023)
548.152 (2022)		 338,78036
327,13562
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 505.395 (2023)
508.042 (2022)		 338,63956
332,49119
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 521.286 (2023)
522.543 (2022)		 336,57779
330,50829
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 521.493 (2023)
535.639 (2022)		 336,55119
328,74770
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 523.343 (2023)
536.852 (2022)		 336,32038
328,59078
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 525.471 (2023)
520.551 (2022)		 336,04521
330,78028
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 526.953 (2023)
532.481 (2022)		 335,86098
329,16846
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+1
3+0		 5
3		 529.064 (2023)
496.346 (2022)		 335,58991
334,12974
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 530.787 (2023)
519.450 (2022)		 335,37860
330,93317
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 533.989 (2023)
534.804 (2022)		 334,99235
328,85868
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 9
8		 534.587 (2023)
537.837 (2022)		 334,91891
328,46607
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 538.694 (2023)
553.451 (2022)		 334,42817
326,44936
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 547.738 (2023)
585.345 (2022)		 333,32190
322,50019
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 548.039 (2023)
556.950 (2022)		 333,28450
326,00472
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 556.893 (2023)
599.272 (2022)		 332,20819
320,82224
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+16
65+2		 85
67		 558.349 (2023)
520.932 (2022)		 332,02699
330,72511
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 561.074 (2023)
579.080 (2022)		 331,69742
323,25083
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Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 568.745 (2023)
627.498 (2022)		 330,79566
317,57347
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 10
12		 573.958 (2023)
587.591 (2022)		 330,17892
322,23139
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 579.257 (2023)
597.218 (2022)		 329,54671
321,06433
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 585.451 (2023)
603.943 (2022)		 328,82896
320,27635
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 8
9		 589.156 (2023)
624.382 (2022)		 328,41020
317,92141
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 592.020 (2023)
614.572 (2022)		 328,07438
319,05120
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 595.858 (2023)
657.632 (2022)		 327,62836
314,26905
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 85+3+0+3+0
85+3		 89
88		 597.309 (2023)
602.658 (2022)		 327,46848
320,42615
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 601.889 (2023)
632.757 (2022)		 326,92952
316,99700
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 606.002 (2023)
— (2022)		 326,46926
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 608.243 (2023)
591.132 (2022)		 326,21194
321,79483
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 610.964 (2023)
597.416 (2022)		 325,90894
321,03977
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 630.545 (2023)
634.350 (2022)		 323,75552
316,81906
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 641.290 (2023)
710.860 (2022)		 322,60921
308,64401
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 643.221 (2023)
677.357 (2022)		 322,39963
312,13369
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12		 11
12		 644.043 (2023)
619.434 (2022)		 322,31483
318,49252
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11		 11
11		 650.229 (2023)
714.006 (2022)		 321,65987
308,32292
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 653.364 (2023)
647.147 (2022)		 321,31780
315,40350
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 653.485 (2023)
629.858 (2022)		 321,30527
317,30956
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
11+0		 12
11		 653.894 (2023)
605.646 (2022)		 321,26500
320,07857
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Kırıkhan Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 20+1+0+1+5
40+1		 27
41		 655.391 (2023)
612.612 (2022)		 321,10910
319,27634
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 655.518 (2023)
657.947 (2022)		 321,09590
314,23516
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 656.026 (2023)
647.417 (2022)		 321,04344
315,37064
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 658.653 (2023)
661.772 (2022)		 320,77226
313,81716
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2024 - YÖK Atlas ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 661.193 (2023)
663.620 (2022)		 320,51263
313,62325
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6+0		 5
6		 662.836 (2023)
709.272 (2022)		 320,34229
308,81118
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 663.286 (2023)
665.565 (2022)		 320,29465
313,41719
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 7
6		 665.585 (2023)
761.377 (2022)		 320,05647
303,69994
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 668.012 (2023)
663.395 (2022)		 319,80534
313,64557
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 669.199 (2023)
709.693 (2022)		 319,69095
308,76863
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 669.676 (2023)
713.554 (2022)		 319,63955
308,36911
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 671.298 (2023)
678.780 (2022)		 319,46516
311,98513
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 11
9		 674.953 (2023)
673.719 (2022)		 319,08478
312,52131
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 10
9		 677.684 (2023)
670.860 (2022)		 318,80789
312,83234
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+1
4+0		 5
4		 682.998 (2023)
625.795 (2022)		 318,26466
317,76127
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 685.581 (2023)
667.116 (2022)		 318,00214
313,24805
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6		 5
6		 688.052 (2023)
762.154 (2022)		 317,76143
303,62433
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 688.594 (2023)
669.162 (2022)		 317,70616
313,02304
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 688.792 (2023)
685.522 (2022)		 317,69014
311,27344
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 693.121 (2023)
668.544 (2022)		 317,24477
313,08950
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 58
57		 697.481 (2023)
682.338 (2022)		 316,81006
311,60795
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 699.942 (2023)
685.022 (2022)		 316,56685
311,32191
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
 8
 700.997 (2023)
— (2022)		 316,46179
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 708.488 (2023)
692.031 (2022)		 315,72404
310,58796
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 717.645 (2023)
720.425 (2022)		 314,85174
307,68513
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 720.831 (2023)
693.232 (2022)		 314,54476
310,45875
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 13
12		 725.746 (2023)
670.515 (2022)		 314,06840
312,86804
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 730.962 (2023)
755.683 (2022)		 313,56774
304,23599
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 739.904 (2023)
741.569 (2022)		 312,71113
305,59021
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8		 9
8		 740.582 (2023)
771.012 (2022)		 312,64792
302,78389
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 743.921 (2023)
730.667 (2022)		 312,32188
306,66314
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
 8
 756.461 (2023)
— (2022)		 311,13229
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 48+0+0+0+0
43+0		 48
43		 770.510 (2023)
832.017 (2022)		 309,82654
297,12768
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 779.977 (2023)
790.909 (2022)		 308,95503
300,90841
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 782.266 (2023)
776.852 (2022)		 308,74321
302,22555
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 784.069 (2023)
741.576 (2022)		 308,58720
305,58986
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 8+0+0+0+0
10+0		 8
10		 962.755 (2023)
1.266.040 (2022)		 293,49357
264,56488
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 994.863 (2023)
1.312.359 (2022)		 291,02038
261,65601
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.011.054 (2023)
985.492 (2022)		 289,78130
284,31090
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
42+0		 42
42		 1.058.892 (2023)
1.174.231 (2022)		 286,18649
270,60491
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 1.076.093 (2023)
1.265.912 (2022)		 284,91697
264,57264
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.079.514 (2023)
1.084.629 (2022)		 284,66485
276,87958
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 28+0+0+0+0
30+0		 28
30		 1.110.622 (2023)
1.014.632 (2022)		 282,40826
282,06328
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 6+0+0+0+0
6+0		 6
6		 1.118.868 (2023)
1.288.280 (2022)		 281,80934
263,15434
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 41+0+0+0+0
55+0		 41
55		 1.151.352 (2023)
1.108.808 (2022)		 279,51760
275,13784
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 1.153.824 (2023)
921.453 (2022)		 279,34080
289,45718
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 14+0+0+0+0
20+0		 14
20		 1.173.470 (2023)
1.532.467 (2022)		 277,97579
248,92341
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 8+0+0+0+0
10+0		 8
10		 1.196.340 (2023)
1.281.341 (2022)		 276,37797
263,59161
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 34+0+0+0+0
30+0		 34
30		 1.241.282 (2023)
1.395.456 (2022)		 273,29532
256,64823
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
43+0		 47
43		 1.262.235 (2023)
1.350.770 (2022)		 271,88969
259,31358
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 1.289.355 (2023)
1.500.941 (2022)		 270,08981
250,64695
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 1.316.507 (2023)
1.288.576 (2022)		 268,31627
263,13404
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
35+0		 42
35		 1.318.073 (2023)
1.178.640 (2022)		 268,20890
270,30036
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
42+0		 50
42		 1.449.883 (2023)
1.375.506 (2022)		 259,84678
257,82697
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.460.270 (2023)
1.650.193 (2022)		 259,21147
242,77685
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
34+0		 30
34		 1.487.584 (2023)
1.662.744 (2022)		 257,53767
242,14512
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0+0+0+0
31+0		 31
31		 1.490.981 (2023)
1.483.794 (2022)		 257,33399
251,59450
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 13+0+0+0+0
15+0		 13
15		 1.491.759 (2023)
2.449.248 (2022)		 257,28724
208,34641
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 69+0+0+0+0
63		 69
63		 1.527.043 (2023)
1.519.620 (2022)		 255,15370
249,62380
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 1.553.607 (2023)
1.481.036 (2022)		 253,58289
251,75119
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
55+0		 59
55		 1.563.450 (2023)
1.298.323 (2022)		 253,00337
262,52608
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
42+0		 38
42		 1.570.950 (2023)
1.454.166 (2022)		 252,55972
253,26339
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.621.078 (2023)
1.250.821 (2022)		 249,61800
265,54325
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.632.798 (2023)
1.081.076 (2022)		 248,93842
277,13428
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
38+0		 47
38		 1.644.000 (2023)
1.604.524 (2022)		 248,28646
245,11945
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
42+0		 42
42		 1.772.381 (2023)
1.960.845 (2022)		 241,03237
228,27211
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
67+0		 68
67		 1.796.360 (2023)
1.948.628 (2022)		 239,72354
228,79479
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
 34
 1.835.683 (2023)
— (2022)		 237,58650
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
30+0		 34
30		 1.843.659 (2023)
2.317.487 (2022)		 237,15419
213,65382
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 6+0+0+0+0
5+0		 6
5		 1.860.267 (2023)
1.748.800 (2022)		 236,25759
237,91827
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 21+0+0+0+0
20+0		 21
20		 1.874.102 (2023)
2.181.214 (2022)		 235,51441
219,14100
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 73+0+0+0+0
67+0		 73
67		 1.877.519 (2023)
1.813.921 (2022)		 235,33372
234,83761
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
63+0		 68
63		 1.884.830 (2023)
2.244.103 (2022)		 234,94201
216,58894
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 61+0+0+0+0
53+0		 61
53		 1.916.704 (2023)
1.752.075 (2022)		 233,24424
237,75745
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
17+0		 17
17		 1.921.463 (2023)
1.367.599 (2022)		 232,99342
258,30151
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
 25
 1.931.021 (2023)
— (2022)		 232,48593
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
34+0		 42
34		 1.939.085 (2023)
1.794.250 (2022)		 232,06143
235,75233
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
41		 50
41		 1.940.378 (2023)
1.750.599 (2022)		 231,99219
237,83123
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
55+0		 64
55		 1.950.875 (2023)
1.562.343 (2022)		 231,44232
247,31852
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
30+0		 34
30		 2.008.384 (2023)
1.900.504 (2022)		 228,43077
230,90260
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 2.009.215 (2023)
1.992.496 (2022)		 228,38788
226,91987
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
2+0		 2
2		 2.017.635 (2023)
1.531.861 (2022)		 227,95515
248,95769
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 21+0+0+0+0
21+0		 21
21		 2.023.323 (2023)
2.233.720 (2022)		 227,66496
217,01089
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 63+0+0+0+0
55+0		 63
55		 2.047.085 (2023)
1.645.991 (2022)		 226,43766
242,98838
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
60+0		 64
60		 2.079.258 (2023)
1.949.159 (2022)		 224,78750
228,77321
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
68		 67
68		 2.108.552 (2023)
2.191.687 (2022)		 223,30412
218,71647
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 21+0+0+0+0
15+0		 21
15		 2.110.926 (2023)
2.389.370 (2022)		 223,18834
210,78975
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
61+0		 64
61		 2.128.179 (2023)
2.189.383 (2022)		 222,32254
218,80735
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 4+0+0+0+0
9+0		 4
9		 2.130.836 (2023)
2.103.779 (2022)		 222,18841
222,27434
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 2.205.315 (2023)
1.143.552 (2022)		 218,47687
272,71331
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
42+0		 47
42		 2.223.501 (2023)
2.316.439 (2022)		 217,58898
213,69642
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 20+0+0+0+0
13+0		 20
13		 2.224.748 (2023)
1.900.537 (2022)		 217,52601
230,90103
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
34		 30
34		 2.270.943 (2023)
2.291.835 (2022)		 215,25244
214,67595
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 11+0+0+0+0
10+0		 11
9		 2.301.984 (2023)
Dolmadı (2022)		 213,74066
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 26+0+0+0+0
20+0		 26
20		 2.314.559 (2023)
2.849.232 (2022)		 213,12172
185,59572
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 4+0+0+0+0
3+0		 4
3		 2.347.187 (2023)
1.720.351 (2022)		 211,50839
239,27942
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
51+0		 46
47		 2.354.386 (2023)
Dolmadı (2022)		 211,15489
Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 9+0+0+0+0
 9
 2.358.455 (2023)
— (2022)		 210,94880
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
 10
 2.390.979 (2023)
— (2022)		 209,36268
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 8+0+0+0+0
8+0		 8
8		 2.419.347 (2023)
2.459.619 (2022)		 207,96561
207,92247
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GÜZELYURT) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
7		 2.620.986 (2023)
Dolmadı (2022)		 197,58629
Dolmadı
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 2.630.670 (2023)
1.448.091 (2022)		 197,04445
253,61161
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 31+0+0+0+0
34+0		 31
20		 2.660.239 (2023)
Dolmadı (2022)		 195,33775
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
 51
 2.669.714 (2023)
— (2022)		 194,77598
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
9		 2.671.340 (2023)
Dolmadı (2022)		 194,67665
Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
1+0		 5
1		 2.675.519 (2023)
1.899.090 (2022)		 194,41859
230,96670
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İngilizce)(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
15+0		 17
3		 2.814.616 (2023)
Dolmadı (2022)		 183,79606
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 11+0+0+0+0
10+0		 11
6		 2.815.527 (2023)
Dolmadı (2022)		 183,69651
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 75+0+0+0+0
 68
 2.889.183 (2023)
— (2022)		 166,09902
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
 41
 2.890.472 (2023)
— (2022)		 164,76472
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Ücretli)		 TYT 63+0+0+0+0
56+0		 61
56		 2.894.818 (2023)
1.531.173 (2022)		 152,67536
248,99437
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