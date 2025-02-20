Haberler
Yaşam
AĞRI, ERZURUM, KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:19
AĞRI, ERZURUM, KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, özellikle Ağrı, Erzurum ve Kars illerinde kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler 21 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bu illerde eğitime ara verilecek mi? Valiliklerden resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...