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Haberler Yaşam AĞRI, ERZURUM, KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:19

AĞRI, ERZURUM, KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, özellikle Ağrı, Erzurum ve Kars illerinde kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler 21 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bu illerde eğitime ara verilecek mi? Valiliklerden resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

AĞRI, ERZURUM, KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!

Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde birçok bölgede kar yağışı şiddetini artıracak. Bu durum, özellikle öğrenciler ve veliler arasında "Okullar tatil edilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, 21 Şubat Ağrı, Erzurum ve Kars illerinde eğitime ara verildi mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, konuyla ilgili güncel bilgiler…

AĞRI, ERZURUM, KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

21 Şubat Cuma günü Ağrı'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

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AĞRI, ERZURUM, KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi. Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

21 Şubat Cuma günü Erzurum'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

AĞRI, ERZURUM, KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta kar tatiliyle ilgili beklenen açıklama Kars Valiliğinden geldi. Kars'ta okullar 20 Şubat 2025 Perşembe günü için bir (1) günlük süre ile okullar tatil edildi.

21 Şubat Cuma günü Kars'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

AĞRI, ERZURUM, KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Ağrı, Erzurum, Kars için Valilik kararı bekleniyor!

HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıda; Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Kars ve çevrelerinde mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave, yükseklerinde ise yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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