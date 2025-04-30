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AGS SINAV TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! Akademi Giriş Sınavı başvurusu ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:06
AGS SINAV TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! Akademi Giriş Sınavı başvurusu ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında ilk kez hayata geçirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının KPSS yerine katılacağı AGS sınavı ile Milli Eğitim Akademisi'ne alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile MEB AGS sınav takvimi.