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Haberler Yaşam 2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:06

2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında ilk kez hayata geçirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının KPSS yerine katılacağı AGS sınavı ile Milli Eğitim Akademisi'ne alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile MEB AGS sınav takvimi.

2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uygulamaya koyacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci yaklaşıyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan AGS'de adaylar ilk oturumda 80, ikinci oturumda ise 50 soruyu yanıtlayacak. Öğretmen adaylarının büyük ilgi gösterdiği sınav öncesinde "AGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Peki; AGS sınavı ne zaman?

2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

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2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

MEB AGS HAKKINDA
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?