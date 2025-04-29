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2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:06
2025 MEB AGS sınav ve başvuru takvimi: AGS sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında ilk kez hayata geçirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının KPSS yerine katılacağı AGS sınavı ile Milli Eğitim Akademisi'ne alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile MEB AGS sınav takvimi.