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AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025
06:32
AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) sonrasında gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sınavın üzerinden günler geçerken, adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Takvime göre sonuçlar, ağustos ayı içinde ilan edilecek. Peki, AGS sonuçları tam olarak hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...