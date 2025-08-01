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Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:32

AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) sonrasında gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sınavın üzerinden günler geçerken, adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Takvime göre sonuçlar, ağustos ayı içinde ilan edilecek. Peki, AGS sonuçları tam olarak hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

Bu yıl ilk kez uygulanan AGS-ÖABT (2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı) sonrasında adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Sınavın ardından ÖSYM tarafından sorular ve cevap anahtarı erişime açılmıştı. Şimdi ise tüm gözler, AGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah oturumunda AGS, öğleden sonra ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimine göre, 2025 AGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşabilecek.

AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

MEB, AGS/ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARINI YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soruları ile cevap anahtarı erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularına ve cevap anahtarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilir.

MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

MEB-AGS PUANI HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının değerlendirme sürecine ilişkin puan hesaplama yöntemini duyurdu. Buna göre, genel başvuru alanlarında AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si esas alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Ancak bazı öğretmenlik branşlarında farklı hesaplama yöntemi uygulanacak. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenlikleri için AGS puanının yüzde 50'si ile YDS veya e-YDS puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında adayların aynı yıl içerisinde AGS sınavından önce girmiş oldukları YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puan dikkate alınacak.

Öte yandan, ÖABT ya da YDS uygulanmayan branşlarda ise adayların MEB-AGS puanı yalnızca AGS sınav sonucuna göre oluşturulacak. Bu alanlarda ek sınav puanı hesaplamaya dahil edilmeyecek.

AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?