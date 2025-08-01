AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: Geri sayım başladı! AGS sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

MEB-AGS PUANI HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının değerlendirme sürecine ilişkin puan hesaplama yöntemini duyurdu. Buna göre, genel başvuru alanlarında AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si esas alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Ancak bazı öğretmenlik branşlarında farklı hesaplama yöntemi uygulanacak. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenlikleri için AGS puanının yüzde 50'si ile YDS veya e-YDS puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında adayların aynı yıl içerisinde AGS sınavından önce girmiş oldukları YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puan dikkate alınacak.

Öte yandan, ÖABT ya da YDS uygulanmayan branşlarda ise adayların MEB-AGS puanı yalnızca AGS sınav sonucuna göre oluşturulacak. Bu alanlarda ek sınav puanı hesaplamaya dahil edilmeyecek.