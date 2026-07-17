AHBAP Derneği kurucularından Emrah Gödeliner savcılıkta konuştu: Hesaplarım Haluk Levent adına kullanıldı

Dosyada adı geçen birçok isimle ilgili para işlemleri hakkında ise Gödeliner, "Paraların kaynağını bilmiyorum. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı" ifadelerini kullandı.

"MALİ PROFİLİMİN ÇOK YÜKSEK OLMASININ SEBEBİ HESAPLARIMIN HALUK LEVENT İSİMLİ ŞAHIS ADINA KULLANILMASINDAN DOLAYIDIR"

Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Ahbap Derneği'ne emaneten" gibi açıklamalarla yapılan yüksek hacimli para işlemlerine ilişkin de Gödeliner, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır. Ahbap açıklaması ile bana gönderilen paraların açıklamalarını, 2025 yılında derneği denetlemeye gelen müfettişler de hesabıma bu parayı gönderenlerin açıklamaları bu şekilde yazmasının sebebini sorduğunda hesabıma para gönderen şahıslar, denetçilere 'Biz bu paraları derneğe değil, Haluk Levent isimli şahsa borç olarak gönderdik' dedi. Bahse konu açıklamaların yanlışlıkla yazıldığını beyan ettiler. Bu para işlemlerin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahsın hesabımı kullanmasından dolayıdır. Bu paraların nerede, nasıl kullanıldığını veya kimlere aktarıldığını bilmemekteyim" ifadelerini kullandı.