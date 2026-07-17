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AHBAP Derneği kurucularından Emrah Gödeliner savcılıkta konuştu: Hesaplarım Haluk Levent adına kullanıldı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:01
AHBAP Derneği kurucularından Emrah Gödeliner savcılıkta konuştu: Hesaplarım Haluk Levent adına kullanıldı
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin ilk kurucularından olan iş adamı Emrah Gödeliner, savcılıktaki ifadesinde, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır" dedi.