Ahlaksız fenomen Gaga Bulut’tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.