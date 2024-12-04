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Haberler Yaşam Ahlaksız fenomen Gaga Bulut'tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:53

Ahlaksız fenomen Gaga Bulut'tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

Gaga Bulut olarak tanınan ahlaksız fenomen Bulut Altuğ'un iğrenç bir yayını ortaya çıktı. 40 yaşındaki bir kişi 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Sosyal medyada infial yaratan ve büyük tepki çeken yayının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ahlaksız fenomen Gaga Bulut’tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un skandal canlı yayını sosyal medyada infial yarattı. 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği anlar sonrası harekete geçildi.

Ahlaksız fenomen Gaga Bulut’tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuya ilişkin açıklamada bulundu. Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı alındığını duyurdu.

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Ahlaksız fenomen Gaga Bulut’tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

TECAVÜZCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aslan Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Ahlaksız fenomen Gaga Bulut’tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ahlaksız fenomen Gaga Bulut’tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı

Gaga Bulut da; daha önce de İzmir'de sözde yarışma bahanesiyle erkek çocukları para vaadi ile öpüştürmüştü.

İzmir'deki para karşılığı kamera önünde erkekleri öpüştüren Bulut B. gözaltına alındı

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