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Ahlaksız fenomen Gaga Bulut'tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
09:53
Ahlaksız fenomen Gaga Bulut'tan iğrenç yayın: Mide bulandıran pedofili itirafı! Sosyal medyada infial yarattı
Gaga Bulut olarak tanınan ahlaksız fenomen Bulut Altuğ'un iğrenç bir yayını ortaya çıktı. 40 yaşındaki bir kişi 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Sosyal medyada infial yaratan ve büyük tepki çeken yayının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.