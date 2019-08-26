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Ahlat'ta coşkusu

'in Ahlat ilçesinde, 'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. "Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gündür devam eden etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakalarının renkli görüntülere sahne olduğu etkinliklerde, Türkiye'nin birçok ilinden gelen güreşçiler kıyasıya mücadele etti.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:58
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
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Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
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Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
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