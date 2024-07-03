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Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:03
Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) tabancayla vurularak öldürüldüğü olay öncesinde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Başkan Aytemiz'in bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anlar yer alıyor.