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Haberler Yaşam Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:03

Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) tabancayla vurularak öldürüldüğü olay öncesinde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Başkan Aytemiz'in bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anlar yer alıyor.

DHA
Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçenin Tunca beldesinde bir dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir markette tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Caddeye taşan çatışmada H.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omzundan yaralandı.

Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

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Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

OLAY ÖNCESİ YAŞANANLAR KAMERADA
Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Naci Aytemiz'in bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anlar yer aldı.

Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video

Ahmet Naci Aytemiz cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Aytemiz'in saldırganları uzaklaştırmaya çalışmasıyla müşterilerin kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.

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