Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:46
Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in önceki görevleri ve kariyeri
16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları arasında, bazı üniversitelerin rektör atamaları da yer aldı. 2023 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak vazifede bulunan Ahmet Yozgatlıgil ODTÜ Rektörü olarak atandı. Bu kapsamda Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları gündeme geldi. İşte, Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in önceki görevleri ve kariyeri.