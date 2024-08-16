Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in önceki görevleri ve kariyeri

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi'nde ve TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlıklarını yürüttü. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel'de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını da Haziran 2023'e kadar devam ettirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil, 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı.