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Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:46

Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in önceki görevleri ve kariyeri

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları arasında, bazı üniversitelerin rektör atamaları da yer aldı. 2023 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak vazifede bulunan Ahmet Yozgatlıgil ODTÜ Rektörü olarak atandı. Bu kapsamda Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları gündeme geldi. İşte, Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in önceki görevleri ve kariyeri.

Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in önceki görevleri ve kariyeri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görev alan Ahmet Yozgatlıgil yeni ODTÜ Rektörü olarak atandı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini bu okulda tamamlayan, doktorasını ise ABD Drexel Üniversitesi'nde gerçekleştiren Yozgatlıgil, daha önce NASA, NIST, TÜBİTAK gibi kurumlarda bulundu. Peki, Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in önceki görevleri ve kariyeri.

Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in önceki görevleri ve kariyeri

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD'de Drexel Üniversitesi'nde enerji alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını ABD'de University of Maryland'de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam etmiştir.

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Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in önceki görevleri ve kariyeri

AHMET YOZGATLIGİL KARİYERİ VE ÖNCEKİ GÖREVLERİ

2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ne katılmıştır. 2014'te Doçent, 2019'da ise Profesör ünvanını aldı. Amerika'da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory'de, Japonya'da JAMIC'te (Japan Microgravity Center) ve Fransa'da CNRS'te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in önceki görevleri ve kariyeri

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ'de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi'nde ve TÜBİTAK UZAY'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlıklarını yürüttü. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel'de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını da Haziran 2023'e kadar devam ettirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil, 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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