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Haberler Yaşam Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 00:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 00:46

Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Aile dizisi geçtiğimiz akşam 6. Yeni bölümü ile ekranlara gelirken gelecek hafta dizide yaşanacak gelişmeler izleyenlerin merak konusu haline geldi. Yapımın son bölümünde Çiftlikteki saldırı sonrası Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan. Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Peki, gelecek hafta izleyenleri neler bekliyor, Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.

Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Dizinin izleyenleri Show Tv tarafından yayınlanacak olan Aile 7. Yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin fragmanı kurumun resmi sitesinden yayınlandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde hiç beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Peki, gelecek bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte detaylar.

Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile 7. Bölüm Fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devin'i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgürlük alanını ihlal ettiğini düşünen Devin, Hülya'yla karşı karşıya gelir.

Aslan ise Devin'le baş başa bir akşam planlar. Volta'da birlikte geçirdikleri gece, Devin'in Aslan'ı bugüne kadar yüzleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.

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Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir mücadeleye girer ve büyük bir hamle yapar. Aslan'ı en büyük korkusuyla, Yusuf Soykan'ın oğluna bıraktığı mektupla yüzleştirecektir. Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan da aynı duygularla Devin'in kapısını çalar. Devin bu konuda Cihan'a iyi gelirken; Aslan'a zarar verecektir.

Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır. Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Düzenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hülya'nın arasında çıkan büyük bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Ve şimdi yüzleşme sırası Devin'dedir.

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