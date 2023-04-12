Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Aile dizisi geçtiğimiz akşam 6. Yeni bölümü ile ekranlara gelirken gelecek hafta dizide yaşanacak gelişmeler izleyenlerin merak konusu haline geldi. Yapımın son bölümünde Çiftlikteki saldırı sonrası Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan. Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Peki, gelecek hafta izleyenleri neler bekliyor, Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.