Aile 7. Yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ile Aile 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır. Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Düzenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hülya'nın arasında çıkan büyük bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Ve şimdi yüzleşme sırası Devin'dedir.