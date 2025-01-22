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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:41

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?

Milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılan Aile Destek Ödemeleri sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan proje, düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyordu. Program kapsamında, ailelere 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda destek sağlandı. Aralık ayında son ödemelerini alan hak sahipleri, 2025 yılında destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?
İlk olarak 2022 yılında 12 ay süreyle başlatılan Aile Destek Programı şimdiye kadar iki kez uzatılarak devam etti. 2025 yılına girilmesiyle birlikte hak sahipleri, destek ödemelerinin bu yıl da sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek yeni açıklamalar dikkatle bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi? İşte, detaylar.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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