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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:41
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 TAKVİMİ || Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, sona mı erdi, açıklama geldi mi?
Milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılan Aile Destek Ödemeleri sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan proje, düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyordu. Program kapsamında, ailelere 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda destek sağlandı. Aralık ayında son ödemelerini alan hak sahipleri, 2025 yılında destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?