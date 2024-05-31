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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek ödemeleri ne zaman son, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
13:23
Aile Destek ödemesi her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek paketi 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle Aile Destek ödemesi ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi? Aile destek ödemeleri ne zaman son, bu ay yatacak mı?