AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek ödemeleri ne zaman son, bu ay yatacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemelerin Haziran ayı sorgulamaları başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu?