Haberler
Yaşam
Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
06:18
Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?
Aile Destek ödemelerinin ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile sosyal yardım ödemesi yapıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Aylık yardım ödemesi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, ne zaman bitecek, uzatılacak mı? 2024 Haziran ayı Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yatacak?