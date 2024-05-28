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Haberler Yaşam Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 06:18

Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Aile Destek ödemelerinin ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile sosyal yardım ödemesi yapıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Aylık yardım ödemesi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, ne zaman bitecek, uzatılacak mı? 2024 Haziran ayı Aile Destek Programı Ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Aile Destek Ödemesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında ihtiyaç sahibi ailelerin 12 aylık süre ile desteklenmesi amacıyla Aile Destek Programı hayata geçirilmişti. Daha sonra program 1 yıl süre ile uzatılmış ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Söz konusu destek paketinden yararlanan vatandaşlar Aile Destek Ödemesi bitti mi, ne zaman bitecek, uzatılacak mı sorularına yanıt arıyor. Tutarı 850-1250 TL arasında değişen yardım Haziran için sorgulanıyor. Peki, 2024 Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi içinde ödeme yapılacağı planlanmıştı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılması ile ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması durumunsa haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

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