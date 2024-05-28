Aile Destek Ödemesi ne zaman sona erecek, bu ay bitiyor mu? 2024 Haziran Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Aile Destek Ödemesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında ihtiyaç sahibi ailelerin 12 aylık süre ile desteklenmesi amacıyla Aile Destek Programı hayata geçirilmişti. Daha sonra program 1 yıl süre ile uzatılmış ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Söz konusu destek paketinden yararlanan vatandaşlar Aile Destek Ödemesi bitti mi, ne zaman bitecek, uzatılacak mı sorularına yanıt arıyor. Tutarı 850-1250 TL arasında değişen yardım Haziran için sorgulanıyor. Peki, 2024 Haziran ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?