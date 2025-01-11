AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025’te devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025'TE DEVAM EDECEK Mİ, UZATILACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Ancak sosyal yardım parasının yeniden uzatılacağına ilişkin bir gelişme bulunmuyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılması yönünde bir karar gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.