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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025'te devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
10:48
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025'te devam edecek mi?
Aile Destek ödemesi 2025 ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında son bulması beklenen destek ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Şimdi ise binlerce vatandaşın faydalandığı bu ödenek için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. Peki, Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025'te devam edecek mi? İşte, detaylar...