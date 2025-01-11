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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025'te devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:48

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025'te devam edecek mi?

Aile Destek ödemesi 2025 ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında son bulması beklenen destek ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Şimdi ise binlerce vatandaşın faydalandığı bu ödenek için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. Peki, Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025'te devam edecek mi? İşte, detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025’te devam edecek mi?

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu gündemde. Geçtiğimiz günlerde Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız." ifadesini kullandı. Bu kapsamda gözler "Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, 2025'te devam edecek mi?" sorularına çevrildi. İşte, detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025’te devam edecek mi?

2025 SENESİ 'AİLE YILI' İLAN EDİLDİ!

"Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Göktaş, bu müjdelere ilişkin detayların 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını da sözlerine ekledi.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025’te devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025’te devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025'TE DEVAM EDECEK Mİ, UZATILACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın ilk olarak 12 ay süreceği belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın Temmuz ayında bitmesi planlanan Aile Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Ancak sosyal yardım parasının yeniden uzatılacağına ilişkin bir gelişme bulunmuyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılması yönünde bir karar gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile Destek ödemesi uzatılacak mı, bitti mi, 2025’te devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
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