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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:49

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne? İşte, detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

Aile Destek ödemesi her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek olup şu anda konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

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