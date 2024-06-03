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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
09:49
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne? İşte, detaylar...