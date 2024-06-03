AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ? 2024 Aile destek paketi ödemeleri bu ay son mu, uzatıldı mı, son durum ne?

Aile Destek ödemesi her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…