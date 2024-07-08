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AİLE DESTEK ÖDEMESİ bitti mi, sona mı erdi? 2024 Aile Destek Ödemesi son durum ne, uzatıldı mı, devam ediyor mu?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:42
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 1 sene daha uzatılmasına karar verilen Aile Destek Ödemesi her ay hak sahiplerinin hesaplarına belirli tarihlerde yatırılıyor. Aile Destek Yardımı ile ilgili son ödeme Haziran ayında gerçekleşti. Hal böyleyken, hem Temmuz ödemeleri hem de Aile Destek Yardımının akıbeti ile ilgili araştırmalar başladı. Destek alan vatandaşlar, 'Aile Destek Yardımı Bitti mi, Temmuz ayında son mu ve uzatılacak mı' sorularına yanıt arıyor. Yine Temmuz ayı ödemelerinin de 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, sona mı erdi? 2024 Aile Destek Ödemesi son durum ne, uzatıldı mı, devam ediyor mu?