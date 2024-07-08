AİLE DESTEK ÖDEMESİ bitti mi, sona mı erdi? 2024 Aile Destek Ödemesi son durum ne, uzatıldı mı, devam ediyor mu?

Aile destek Temmuz 2024 ödemeleri için detaylar yardım alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dar gelirli hanelere yardım amacıyla verilen bu ödemeler daha önce 2 defa uzatılmıştı. Aile destek ödemelerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oluyor. Öte yandan, 850-1250 TL aralığında değişen ödemelerin Temmuz ayının 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, sona mı erdi? 2024 Aile Destek Ödemesi son durum ne, uzatıldı mı, devam ediyor mu? İşte detaylar;