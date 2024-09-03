Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:07
AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 bu ay yatar mı? Aile destek ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Temmuz 2023'te başlayan program, geçtiğimiz temmuz ayında uzatılmıştı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin eylül ayında ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Peki, Eylül 2024 Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 450-1250 TL aile destek ödemelerinde son durum...