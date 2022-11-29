Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları Aralık ayına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen Aile Destek Paketi ödemeleri son durum gelişmeleri takip ediliyor. 12 ay boyunca devam edecek yardım ödemesi yılın son ayı için araştırılıyor. Bu noktada hak sahipleri, ''2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri, başvuru şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar...