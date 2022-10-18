Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane bazlı verilen destek ödemesi, alınan son kararla 850 TL ile 1250 TL aralığına yükseltilmişti. Bu karar sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Başvurularını tamamlayanlar ise ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2022 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte Aile Destek Programı başvuru şartları ve ödeme tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler…