Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar, Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte hız kazandı. Söz konusu program kapsamında ilk ödemeler, Temmuz ayında yapılmış ve sonraki süreçte 450-600 TL olan destek ödemesi 850 TL-1250 TL'ye yükseltilmişti. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ''Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hane başına yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyenler ise Aile Destek Paketi başvuru ekranı ve şartları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…