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Haberler Yaşam Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:24

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar, Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte hız kazandı. Söz konusu program kapsamında ilk ödemeler, Temmuz ayında yapılmış ve sonraki süreçte 450-600 TL olan destek ödemesi 850 TL-1250 TL'ye yükseltilmişti. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ''Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hane başına yapılacak ödemelerden yararlanmak isteyenler ise Aile Destek Paketi başvuru ekranı ve şartları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane bazlı verilen destek ödemesi, alınan son kararla 850 TL ile 1250 TL aralığına yükseltilmişti. Bu karar sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Başvurularını tamamlayanlar ise ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2022 Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte Aile Destek Programı başvuru şartları ve ödeme tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler…

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖDEMELER ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ile ilgili yağtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

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Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

Yanık, ''Destek Programı ödemeleri ne zaman?'' sorusuna "Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz. Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" şeklinde yanıt verdi.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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