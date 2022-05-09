Haberler Yaşam Aile destek programı nedir, nasıl başvurulur, başvuru tarihleri ne zaman? Aile destek programı başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 21:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 21:13

Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları arasında yer aldı. Kabine Kararları arasında gençler için yaz kampı, fahiş fiyatlarla savaş, Suriyeli göçmenler ve düşük konut kredileri vardı. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayında Aile Destek Programı kapsamında destekler sağlanacağını duyurdu. Vatandaşlar da Aile Destek programı nasıl başvurulur, başvuru tarihleri ne sorularını yöneltmeye başladı. Peki, Aile Destek Programı nedir? İşte detaylar…