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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 10:07

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Aralık ayı için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dar gelirli ailelere gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında sağlanan bu ödemelerin yeni yıl öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Yılbaşına sayılı günler kala Bakan Derya Yanık, ödeme tarihlerini duyurdu. Başkan Erdoğan da ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Bu noktada ''Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri için beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Aile Destek Paketi ödemeleri için tarih vermişti. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödeme tarihlerini duyurdu. Böylece ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' soruları yanıt buldu. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARDA!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aşacağını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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