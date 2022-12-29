Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 10:07

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Aralık ayı için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dar gelirli ailelere gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında sağlanan bu ödemelerin yeni yıl öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Yılbaşına sayılı günler kala Bakan Derya Yanık, ödeme tarihlerini duyurdu. Başkan Erdoğan da ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Bu noktada ''Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.