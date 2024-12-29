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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:03

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı'ndan yararlanan milyonlarca kişi, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sosyal desteklerin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, programın geleceğiyle ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceği, destekten faydalanan vatandaşlar için büyük bir merak konusu. Program kapsamında yapılan ödemelerin süresiyle ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Peki, aile destek ödemeleri uzatılacak mı? Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi? İşte, detaylar...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025'E UZATILDI MI, BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

Buna göre; Aile destek ödemelerinin 2024 yılının sonunda Aralık ayı itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?
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