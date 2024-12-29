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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ 2025? Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
20:03
Aile Destek Programı'ndan yararlanan milyonlarca kişi, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sosyal desteklerin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, programın geleceğiyle ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi?