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Haberler Yaşam Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 07.03.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 18:59

Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

Aile dizisi 1. Bölüm ile bugün ekranlarda. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı yapım fragmanları ile ses getirdi. Başrollerin yanı sıra Aile dizisi oyuncuları karakterleri ve gerçek isimleri ile araştırılıyor. Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren yapım hikayesi ile dikkat çekiyor. Show TV yeni dizisi her hafta Salı günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kim kimdir? İşte, dizi hakkında tüm merak edilenler…

Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

Aile dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. 7 Mart bugün ilk bölüm ile ekranlara gelecek yapım fragmanları ile ses getirdi. Bir aşk hikayesine odaklanacak yapımda aileleriyle mücadele eden Devin ve Aslan kendi bağlarını kurmak için bir yola çıkıyor. Aile dizisi oyuncuları karakterleri ve isimleri araştırılmaya başladı. İşte, Show TV ile Aile dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM İLE BU AKŞAM EKRANDA!

"Yanlış sevilen yalnız çocukların hikayesi…"

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Ay Yapım imzalı Show TV yeni dizisi 7 Mart bugün başlıyor.

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Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

AİLE DİZİSİ KONUSU

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kıvanç Tatlıtuğ: Aslan Soykan

Serenay Sarıkaya: Devin Akın

Nejat İşler: Cihan Soykan

Nur Sürer: Hülya Soykan

Canan Ergüder: Leyla Soykan Sayıcı

Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

Mert Denizmen: Tolga Sayıcı

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen: İbrahim Soykan

Emel Göksu: Seher Soykan

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

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