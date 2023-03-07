Haberler Yaşam Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 07.03.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 18:59

Aile dizisi oyuncuları ve karakterleri ile kim kimdir? 7 Mart bugün başlıyor! Aile dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu

Aile dizisi 1. Bölüm ile bugün ekranlarda. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı yapım fragmanları ile ses getirdi. Başrollerin yanı sıra Aile dizisi oyuncuları karakterleri ve gerçek isimleri ile araştırılıyor. Genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren yapım hikayesi ile dikkat çekiyor. Show TV yeni dizisi her hafta Salı günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Aile dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kim kimdir? İşte, dizi hakkında tüm merak edilenler…