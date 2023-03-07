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Haberler Yaşam Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:25

Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Aile dizisi bu akşam ekrana geliyor. Tatlıtuğ'un Aslan, Serenay'ın Devin karakterini canlandırdığı Aile'nin uyarlama olup olmadığı sorgulanıyor. Fragman tanıtımlarıyla öne çıkan dizi saat 20.00'da yayınlanacak. Peki Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?

Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Nejat İşler, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fragmanlarda yer alan sahneleri gören izleyenler, Aile dizisi konusu gerçek mi, nerede çekiliyor, uyarlama mı?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak uyandıran dizinin yurt içi çekimlerinin hangi ülkelerde gerçekleştiği ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor.

Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?

AİLE DİZİSİ KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.

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Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan

Serenay Sarıkaya - Devin Akın

Nur Sürer - Hülya Soykan

Nejat İşler - Cihan Soykan

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen - İbrahim Soykan

Aile dizisi uyarlama mı, konusu gerçek mi? Aile dizisi nereden uyarlama?
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